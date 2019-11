Câmara do Porto demoliu quiosque amarelo sem parecer. Direcção da Cultura já pediu explicações

A Direcção Regional de Cultura do Norte não recebeu “nenhum pedido de parecer relativo à demolição do quiosque” na esquina da Avenida Rodrigues de Freitas com a Rua D. João IV, no Porto, e já pediu explicações ao presidente da câmara sobre o assunto.

Em resposta ao deputado municipal Pedro Lourenço, do Bloco de Esquerda, a DRCN esclarece que o chamado quiosque do piorio, onde o projecto The Worst Tours tinha “casa” até Maio de 2018, “está abrangido pela zona geral de protecção do ‘Recolhimento dos Órfãos’ e pela zona geral de protecção do ‘Edifício onde se encontra instalada a Biblioteca Pública Municipal do Porto’”. Ambos estão “classificados Imóvel de Interesse Público”, continua esta entidade, “pelo que as intervenções ou obras carecem de parecer prévio e vinculativo da DRCN”.

A esta informação - também pedida pelo PÚBLICO a 16 de Outubro, dia em que o quiosque foi demolido, mas à qual a DRCN nunca quis responder -, a direcção de cultura acrescenta não ter detectado no seu arquivo “nenhum pedido de parecer relativo à demolição do quiosque” e informa que isso motivou o envio de uma carta a Rui Moreira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A missiva, enviada a 28 de Outubro, continua sem resposta. Tendo tomado conhecimento da demolição pela imprensa escrita e considerando a integração da estrutura dos anos 60 em zona especial, refere o director-geral António Ponte, a empreitada da câmara, “nos termos da legislação em vigor, carecia de parecer obrigatório e vinculativo”. Por isso, a DRCN quer saber o que se passou: “Vimos solicitar a Vª. Exª. que se digne a diligenciar no sentido de nos serem prestados esclarecimentos sobre a referida demolição”.

Na reunião de câmara desta segunda-feira, a vereadora Cristina Pimentel divulgou qual o “conceito”, até agora desconhecido, que motivou a demolição daquela estrutura. Em resposta à vereadora socialista Maria João Castro, afirmou que o “projecto de segurança rodoviária” desenhado para aquela “zona de entrada” da cidade não era compatível com a existência do pequeno quiosque.

O PÚBLICO contactou a Câmara do Porto, mas ainda não obteve resposta.