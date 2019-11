Lisboa e uma bicicleta. Português vence concurso internacional de filmes com drone

Em menos de três minutos, Calçada Portuguesa faz-nos pedalar os olhos por Lisboa. A curta foi criada por Bernardo Bacalhau, sob o mote da Red Bull, mas deve também muito às coreografias de Matthias Dandois, performer francês de BMX, pelas ruas da capital portuguesa, de Alfama a Belém.

O vídeo conquistou o Grande Prémio atribuído pelo júri do Peugeot Drone Film Festival e permitirá a Bacalhau, que a Fugas incluiu este ano nos Dez viajantes portugueses que queremos seguir (até ao fim do mundo), realizar muito mais obras: além de equipamento tecnológico, no valor de 2.500 euros, poderá usar veículos da patrocinadora do festival durante seis semanas e tem direito a cinco mil euros de “fundo de viagens”.

A viver na Índia até há pouco tempo, Bernardo Bacalhau, de 23 anos, já nos mostrou por aqui várias viagens, tanto Marrocos com olho de drone, como uma viagem tropical à Indonésia. Ou mesmo Lisboa, filmada com qualidade 4k em 2016 n'A Passarola.

A calçada portuguesa “foi brilhantemente captada pela lente” de Bernardo. O filme também coloca em destaque o performer de BMX Matthias Dandois, com acrobacias de cortar a respiração, realizadas em diversos pontos de Lisboa”, resume-se em comunicado da organização.

O festival, a que concorreram mais de 800 criadores de 30 países, segundo a organização, decorreu no fim-de-semana com os 12 finalistas da competição, no Jumeirah Frankfurt (Alemanha).

O vídeo “Calçada Portuguesa” inclui ainda a colaboração de Ricardo Nascimento na realização, direcção de fotografia e montagem. A música, num fado electronicamente requebrado, chama-se One day in Lisbon e é assinada por Eleven Tales (no Spotify aqui).

O trabalho de Bernardo pode também ser seguido no Youtube, Facebook ou Instagram.