Nasceram três leopardos em Lisboa e falta baptizar um

Panthera pardus saxicolor. Ou leopardo-da-pérsia. É esta espécie, classificada como “em perigo” pela União Internacional para Conservação da Natureza, que tem agora mais três elementos em Portugal: nasceram três crias na Primavera na “maternidade” do Zoo de Lisboa e agora a instituição publicou um vídeo em redor dos pequenos e lançou um passatempo de baptismo.

“O nascimento destes animais”, sublinha o Zoo em comunicado, “vem reforçar o Programa Internacional de Reprodução e Reintrodução da Espécie e trazer esperança a uma espécie em declínio”, pelo menos desde a década de 1950.

Para os visitantes do Zoo, boas notícias: “As crias estão saudáveis e já é possível observá-las a explorar a instalação exterior com Elin, uma excelente progenitora, muito protectora”, comenta José Dias Ferreira, o coordenador do programa europeu de reprodução desta subespécie de leopardo, que tem como habitat original o Cáucaso. Esta é a “primeira ninhada da Elin, primeira e única leopardo fêmea nascida através da técnica de inseminação artificial”.

“Depois de uma gestação de cerca de três meses”, os “três pequenos machos nasceram na madrugada de dia 23 [de Maio]”. Para acompanhar a gestação e os nascimentos, foram colocadas câmaras de filmar – são esses momentos íntimos que se podem ver no vídeo agora publicado pelo Zoo e que pretende também sensibilizar para a conservação.

Para celebrar a terra natal, duas das crias já foram baptizadas em conjunto com a Mirpuri Foundation, os mecenas “padrinhos do projecto": Kiamaky (" uma montanha da região onde em 2014 houve um dos primeiros registos de reprodução de leopardos") e Amirhossein-Khaleghi ("um conservacionista iraniano que dedica a sua vida à conservação da espécie").

Para o terceiro pequeno leopardo-da-pérsia, serão os visitantes a decidir de entre três propostas: Zangezur e Talish (nomes de cadeias montanhosas do Cáucaso) ou Noah (uma homenagem mais “familiar": é o nome de um leopardo que “entre 2004 e 2009 desempenhou um papel fundamental na consciencialização das populações e dos organismos ligados à protecção da vida selvagem naquela região”. A votação vai decorrer no site do Zoo de Lisboa.

Este Verão, o Zoo tinha anunciado outras novas “estrelas”, no caso sete bebés suricata, ou, no final da Primavera, três leõezinhos.