Portugal sem representantes no quadro masculino do Córdoba Open

Miguel Oliveira, fazendo dupla com o espanhol Christian Fuster, e Vasco Pascoal, ao lado do argentino Facundo Domínguez, estiveram perto de garantir um lugar no quadro principal do Córdoba Open, torneio do World Padel Tour (WPT), mas foram eliminados nesta terça-feira na última ronda do qualifying da competição do circuito mundial de padel. Sofia Araújo faz nesta quarta-feira a estreia na prova, enquanto Ana Catarina Nogueira está isenta dos 16-avos-de-final e apenas começa a jogar na quinta-feira.

Com vários portugueses em acção nesta terça-feira em Córdoba, Miguel Oliveira acabou por ser o último a ser eliminado. O jogador português começou por vencer de manhã Borja Yribarren e Marc Quilez, num duelo muito equilibrado (6-2, 6-7 e 7-5), mas na última partida do qualifying foi afastado.

Num jogo que terminou já na noite desta terça-feira, Oliveira perdeu o primeiro set (4-6) contra Jorge Gutiérrez e José Diestro, dois espanhóis do top-50 do WPT, mas empatou a partida com um triunfo no segundo parcial: 6-3. No entanto, na partida decisiva, Gutiérrez e Diestro não deram hipóteses e asseguraram a entrada no quadro principal com um claro 6-1.

Perto de apurar-se para os 16-avos-de-final esteve também Vasco Pascoal, que fez um bom percurso em Córdoba. O habitual parceiro de Miguel Oliveira nas provas do circuito nacional fez dupla com Facundo Domínguez, argentino que festejou no passado sábado 22 anos, e começou por ultrapassar a pré-qualificação com três vitórias em dois sets – na segunda ronda, Pascoal derrotou Ricardo Martins, por 6-2 e 6-1.

Ultrapassada a primeira fase, Vasco Pascoal voltou a conseguir dois bons triunfos na “prévia” contra duas duplas com melhor ranking, mas no derradeiro jogo antes do quadro principal, apesar da excelente réplica, foi batido por Toni Bueno (n.º 60) e Rubén Riera (n.º 56) em três sets: 7-6, 3-6 e 2-6.

Bueno e Riera acabaram por entrar no quadro principal à custa de dois portugueses: na 2.ª ronda do qualifying, os espanhóis já tinham afastado Diogo Rocha, que jogou com o argentino Juan Manuel Vázquez, com os parciais de 6-0 e 6-3.

Foto Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro

No quadro feminino, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro ainda conseguiram superar a pré-qualificação, após vencerem duas duplas espanholas de forma clara (6-1 e 6-2; 6-0 e 6-0), mas foram afastadas nesta terça-feira, no primeiro jogo do qualifying: contra Marta Maldonado e Ainhoa Martín, jogadoras que estão no top-75 do WPT, as portuguesas foram batidas por 6-4 e 6-2.

Já sem Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, o quadro principal do torneio feminino terá duas duplas com portuguesas, sendo que Ana Catarina Nogueira e a espanhola Paula Josemaría, por serem as quartas cabeças-de-série, ficaram isentas dos 16-avos-de-final e apenas se vão estrear em Córdoba na manhã de quinta-feira, contra as vencedoras do confronto entre Catalina Tenorio/Araceli Ibáñez e Marta Talaván/Elena Ramírez.

Já Sofia Araújo, que voltará a fazer parelha com a argentina María Rieira, terá um jogo complicado. A jogadora portuguesa vai defrontar a partir das 16h00 desta quarta-feira Patricia Llaguno e Elisabet Amatriaín, espanholas que repartem o 10.º lugar do WPT.