JJW Cup consolida posição no golfe da Penina

Jogou-se entre os dias 23 a 27 de outubro a 3.ª edição da JJW Cup. A ideia posta em prática há três anos está definitivamente consolidada e a prova tornou-se num dos grandes eventos da vasta oferta de programas de golfe do Penina Hotel & Golf Resort, em Portimão.

Em Portugal o grupo hoteleiro inglês apresenta uma categórica oferta de golfe no Algarve composta pelos campos da Penina, San Lorenzo e Pinheiros Altos. A JJW Cup contempla cinco voltas de golfe (três de competição) permitindo aos seus participantes usufruir destes três magníficos percursos.

Como já vem sendo habitual o evento abre com um Pro-Am, disputado no mítico Sir Henry Cotton Championship Course da Penina. A disputa da JJW Cup arranca após um dia de prática num torneio jogado em stableford net individual, com uma primeira volta em San Lorenzo e a volta final nos Pinheiros Altos.

A equipa vencedora do Pro-Am - Garry Juster, com a familia Paxman composta por Neil, Antoinette e Glenn, ladeados pelos Diretores de golfe e marketing da JW Salvador Costa Macedo e Débora Rocha © Alberto Granja - GolfTattoo

O sucesso desta terceira edição, comprovado pela adesão e satisfação dos seus participantes garante a continuidade deste evento. Salvador Costa Macedo, director de golfe do Penina Hotel & Golf Resort confirmou isso mesmo ao GolfTattoo:

“O facto de esta edição ter atingido as nossas expectativas, por si só, é razão para continuarmos com este torneio, mas o que reforça ainda mais essa vontade são, sem dúvida, os comentários dos participantes e dos patrocinadores do evento. Saber que superámos as expectativas dá-nos uma motivação-extra para fazermos melhor nas próximas edições”, disse.

“Por se ter vindo a realizar sempre na mesma altura do ano (fim de Outubro) é motivo para consolidar o evento e criar uma certa rotina, para os participantes e patrocinadores.” acrescentou.

E para acrescentar maior charme ao evento, nada melhor que ter pela segunda vez em três edições uma senhora como a grande vencedora do torneio.

Madelaine Smith a vencedora da 3ª edição da JJW Cup é a segunda senhora a gravar o nome no Troféu © Alberto Granja - GolfTattoo

Classificação final:

1.º Lugar Net – Madelaine Smith com 81 pontos agregados

1.º Lugar Gross – Serafim Carvalho com 57 pontos

2.º Net – Nuno da Encarnação Carmo com 79 pontos

3.º Net – Carlos Rocha com um total de 75 pontos

1.ª Senhora – Antoinette Paxman com 68 pontos

O evento conta com o patrocínio da Caran D´Ache, da Zurich e da Caetano Baviera, parceiros habituais da JJW.

Veja aqui um registo vídeo do Pro-Am da JJW Cup 2019.

Ao longo do ano o Penina Hotel & Golf Resort oferece uma diversificada agenda de programas de golfe direcionada para todos os praticantes desta modalidade, quer sejam locais quer residam fora da região do Algarve.

A oferta combina os torneios históricos da Penina com datas festivas e temáticas diversas.

O Penina Challenge disputado nos dias 9 e 10 de novembro, é um torneio que já vai na sua 28.ª edição e que este ano celebrou igualmente o 53º aniversário do mais antigo resort de cinco estrelas do Algarve.

Este ano esta prova apurou também o par que representará Portugal na final mundial do International Pairs.

O International Pairs é um torneio amador de pares que nasceu em 1998 e cuja final mundial será disputada pelo terceiro ano consecutivo na Penina, entre os dias 19 e 23 de novembro.

