Djokovic no caminho de Federer para as meias-finais

Roger Federer nunca perdeu o segundo encontro da fase de grupos nas Nitto ATP Finals em 16 participações. A “tradição” manteve-se pela 17.ª vez, quando venceu Matteo Berrettini num encontro em que precisava de ganhar para manter em aberto as hipóteses de aceder às meias-finais. Essa decisão será encontrada na quinta-feira quando defrontar Novak Djokovic, num aguardado duelo entre os dois últimos finalistas do Torneio de Wimbledon.

Federer (3.º no ranking) e Berrettini (8.º) já se tinham defrontado uma vez, este ano, igualmente em Londres, mas na relva de Wimbledon, com Federer a ceder somente cinco jogos nos três sets disputados. Desde então, Berrettini somou excelentes resultados que o levaram a entrar no top-10 e foi um italiano mais experiente e confiante na eficácia do seu serviço e direita na rápida Arena O2 que abordou este duelo, ganhando igual número de jogos só no primeiro set. Mas a experiência falou mais alto no momento crucial.

A 5-6, e depois de ceder apenas seis pontos em cinco jogos, Berrettini cedeu os dois pontos iniciais abrindo caminho para o primeiro set-point, salvo após mais um forte primeiro serviço. No tie-break, foi um único ponto a fazer a diferença; o mini-break que permitiu a Federer adiantar-se para 4/1.

Berrettini acusou a perda do set e cedeu o break logo a abrir a segunda partida. Federer ainda teve de recuperar de 15-40 e anular três break-points no oitavo jogo, antes de avançar para 5-3 e obter dois match-points no jogo seguinte, concluindo no segundo.

“Estou muito contente pela forma como joguei. Matteo seria sempre um adversário difícil por causa do grande serviço e se não o ‘lermos’ bem e não devolvemos as bolas como desejamos, vamos estar em dificuldades”, explicou Federer, após vencer, por 7-6 (7/2), 6-3.

Berrettini ainda irá defrontar Dominic Thiem e evitar imitar os compatriotas Corrado Barazzutti (1978) e Adriano Panatta (1975) que perderam todos os encontros realizados no masters masculino. Já o suíço terá de vencer Djokovic no primeiro encontro entre ambos desde a final de Wimbledon ganha pelo sérvio, em cinco sets, depois de anular dois match-points. “Talvez tenha precisado de alguns dias, um par de semanas no máximo para ultrapassar essa derrota. Continuo a pensar que joguei muito bem, na final e no torneio, onde venci Rafa pelo caminho. Estou entusiasmado por voltar a defrontá-lo e vou ver como joga esta noite, vai dar-me mais informações sobre o que esperar”, disse o suíço, recordista com seis triunfos nesta prova.

O segundo encontro do Grupo Bjorn Borg opunha, na sessão nocturna, os dois vencedores da primeira jornada, Novak Djokovic (2.º) e Dominic Thiem (5.º).