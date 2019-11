Tiago Rodrigues encena Saramago na Royal Shakespeare Company

O namoro começou há mais de um ano. Na altura, a Royal Shakespeare Company (RSC), sediada em Stratford-upon-Avon (terra natal do bardo inglês), abordou Tiago Rodrigues, dramaturgo, actor, encenador e actual director do Teatro Nacional D. Maria II, para averiguar do seu interesse e da sua disponibilidade para criar um espectáculo para a emblemática companhia inglesa. Havia nesse contacto “a intenção de trabalharem nesta temporada com artistas da Europa continental e, nesse sentido, posicionar também a companhia no sentido da curiosidade, da abertura e da colaboração em relação à Europa”, conta Tiago Rodrigues ao PÚBLICO. “Parece-me, obviamente, que é uma resposta humanista ao problema do ‘Brexit', mas uma resposta também a uma vontade de se questionar a si própria que a companhia tem em relação ao cânone shakespeariano, ao facto de ser sobretudo uma companhia de montagem dos textos de Shakespeare.”

Continuar a ler