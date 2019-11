MNAA prepara-se para duas intervenções “das que se fazem no máximo uma vez em cada século”

Numa das salas do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), tendo por cenário os seis painéis de Nuno Gonçalves, foi assinado esta terça-feira de manhã um protocolo mecenático entre a Fundação Millennium BCP e o MNAA, para o restauro da mais famosa pintura portuguesa que o museu lisboeta tem à sua guarda, e que se iniciará na próxima Primavera. O protocolo que prevê um apoio financeiro de 225 mil euros durante três anos foi contratado com a tutela, na presença da ministra da Cultura, como prevê a nova Lei da Autonomia dos Museus. Permitirá ao MNAA possuir em permanência, pela primeira vez, uma equipa de quatro conservadores na área do restauro.

