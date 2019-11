Justine Simons: “ A cultura é determinante para aquilo que somos, é o nosso ADN”

Justine Simons é a vereadora para a Cultura e Indústrias Criativas de Londres. Antes, trabalhara vários anos enquanto produtora e gestora cultural na área da dança contemporânea, tendo tido também um papel determinante na programação cultural dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Designada pelo actual presidente de câmara da cidade, o trabalhista Sadiq Khan, foi também a criadora do World Cities Culture, um fórum criado no seio da vereação londrina com o propósito de reunir e partilhar informação sobre a realidade cultural das cidades que a integram, reflectindo e pensando em conjunto formas de desenvolvimento com a cultura como centro determinante nas mais diversas áreas.

