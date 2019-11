Uma bienal sem rumo

Em Coimbra, na Sala da Cidade, uma canoa empoleirada sobre uma floresta de hastes de madeira ocupa o fundo do espaço. A sala, de estilo manuelino, possui abóbodas de arestas que evocam as quilhas da construção naval. Nessa peça, que é assinada por José Spaniol e que tem o seu complemento no chão — uma quilha também de madeira com a forma de uma coluna vertebral humana — nada dialoga com as características do espaço e do lugar. A obra, que já possuiu uma primeira versão no Octógono da Pinacoteca de São Paulo em 2016, força a sua estrutura predominantemente vertical e oblíqua num lugar de exposição que se afirma pelas curvas e pelos arabescos coloridos das paredes cobertas de sancas de azulejo. Não existe relação de inclusão ou complementaridade, apenas dissonância.

