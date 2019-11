Ângelo Rodrigues volta, num Golpe de Sorte, ao ecrã já em Dezembro

O actor Ângelo Rodrigues deverá estar de volta ao pequeno ecrã já em Dezembro. Na calha está a sua integração no elenco de um telefilme de sabor natalício, derivado da série televisiva Golpe de Sorte, em que participou, mas também um especial dedicado à sua recuperação que, indica a SIC, ainda não tem nem nome definido nem data de exibição, ressalvando, porém, que “não se tratará de um programa”. Já a agência de representa o actor, a Glam, nega a possibilidade de vir a ser criado um reality-show que acompanhe a sua recuperação, como foi adiantado pelo Correio da Manhã.

A terceira temporada da série Golpe de Sorte chegou ao fim no último domingo, dia 10 de Novembro, com o actor a registar o facto na sua conta de Instagram, num elogio ao elenco, mas também à própria ficção, escrita por Vera Sacramento (a responsável pela adaptação ao ecrã do romance de Eça de Queirós O Crime do Padre Amaro): “Um golpe de sorte que ficará na memória de todos”, escreveu Rodrigues. No entanto, há indícios de que haverá uma quarta temporada na forja e, ao mesmo tempo, um telefilme especial para ser estreado em época natalícia — e deverá ser este o trabalho que marcará o regresso de Ângelo Rodrigues ao pequeno ecrã.

Paralelamente, a SIC está a preparar um especial de info-entretenimento que terá por base o incidente sofrido pelo actor que foi internado com uma infecção provocada por injecções de testosterona que o próprio terá administrado por razões estéticas, que obrigou a várias cirurgias e a uma estada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, de quase dois meses. Foi admitido a 26 de Agosto e teve alta a 24 de Outubro. Pelo meio, chegou a temer-se por uma amputação da perna afectada, algo que terá sido resolvido também recorrendo a tratamento em câmara hiperbárica.