Suspeito em fuga: duas mulheres baleadas em estado grave

Duas mulheres, de 54 e 73 anos, ficaram feridas com gravidade, domingo à noite, depois de o ex-marido de uma delas as ter baleado, na aldeia da Cumeada, em Reguengos de Monsaraz, Évora, avança o Correio da Manhã.

O caso está entregue à Policia Judiciária. Fonte das autoridades confirmou ao PÚBLICO que o suspeito, ex-marido da mulher de 54 anos, ainda está em fuga.

O alerta para o crime foi dado por volta das 22 horas, tendo as duas vítimas sido inicialmente transportadas para o Hospital de Évora, mas devido à gravidade dos ferimentos, foram depois para Lisboa: uma deu entrada no hospital de Santa Maria e outra no de São José.

O ex-casal terá vivido durante largos anos na Suíça e terá regressado a Portugal recentemente. Com o divórcio ainda a decorrer, a mulher foi viver com a mãe de 73 anos para a aldeia da Cumeada.