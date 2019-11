Novo recorde no hospital de São João: houve 17 partos em menos de 24 horas

Foi na quarta-feira, dia 6 de Novembro, que o hospital de São João bateu o seu próprio recorde de nascimentos no mesmo dia: em menos de 24 horas, houve 17 partos, anunciou o Centro Hospitalar de São João (CHUSJ) nesta segunda-feira. O primeiro parto do dia aconteceu às 3h06 e o último às 20h40 – nos dois casos, eram meninas.

Ao todo, foram 13 partos por via vaginal e quatro cesarianas programadas por indicação materno-fetal. Todos os bebés e as mães se encontram em bom estado de saúde.

Os recordes anteriores de partos no mesmo dia tinham sido registados em Novembro de 2016 e em Agosto de 2019.

“Este momento demonstra a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde dispõe nas suas instituições”, reagiu o director do serviço de Obstetrícia do CHUSJ em comunicado, nomeadamente no que diz respeito a “dar resposta de forma capaz, com a qualidade e segurança exigidas, em nome do bem-estar das mães, recém-nascidos e acompanhantes”.