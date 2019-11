Juiz português Filipe César Marques reeleito presidente da Medel

O juiz português Filipe César Marques foi reeleito presidente dos Magistrados Europeus para a Democracia e as Liberdades (Medel) por mais dois anos, numa votação que decorreu em Santiago de Compostela, na Galiza, este fim-de-semana.

“Filipe César Marques foi reeleito, por unanimidade, presidente da Medel, a única associação internacional que agrupa magistrados judiciais e do Ministério Público”, pode ler-se num comunicado enviado à imprensa pela organização. Segundo o documento, “o juiz de direito manterá, por mais dois anos e últimos, de acordo com o estatuto, a liderança da organização que reúne 23 associações de juízes e procuradores de 16 estados europeus, num total de cerca de 18 mil magistrados”.

A nível nacional, a organização europeia inclui a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato Magistrados do Ministério Público.”A Medel é a única associação internacional de magistrados que agrupa magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Dois anos após a sua criação em Estrasburgo adquiriu personalidade jurídica”, indica a organização. O juiz português foi eleito numa votação em Santiago de Compostela no âmbito da realização da assembleia-geral do conselho de administração da Medel. O encontro incluiu também uma conferência intitulada Género e Justiça.

Nos últimos dois anos a Medel manteve reuniões regulares com a Comissão Europeia e o Conselho da Europa.