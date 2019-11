Os grupos de pais no WhatsApp são um problema para as escolas? Depende

A mensagem chegou com um aviso sonoro como tantas outras naquele grupo de WhatsApp formado por pais cujos filhos integravam a mesma turma, numa escola de Lisboa: “Amanhã não há aula.” Os pais agradeceram, retransmitiram a informação aos respectivos filhos, e, no dia seguinte, estes acabaram por levar com uma falta injustificada, porque nenhum dos pais cuidara de confirmar com a escola uma informação que, afinal, resultara de um mal-entendido.

