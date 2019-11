Grupo de advogados entregou pedido de habeas corpus para libertar mãe que terá abandonado bebé no lixo

Esta segunda-feira deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de habeas corpus com vista à libertação da mulher que terá alegadamente abandonado o filho recém-nascido num contentor de ecoponto. A mulher de 22 anos que vivia em situação de sem-abrigo está em prisão preventiva na cadeia de Tires.

O anúncio deste requerimento assinado por três advogados foi feito pelo candidato a bastonário da Ordem dos Advogados, Varela de Matos, que, nas redes sociais, classificou a prisão da mulher como “ilegal”. Um habeas corpus tem como finalidade restituir a liberdade ao indivíduo, podendo ser invocado por quatro motivos: ter sido excedido o prazo para entrega ao poder judicial; manter-se a detenção fora dos locais legalmente permitidos; ter sido a detenção efectuada ou ordenada por entidade incompetente; ser a detenção motivada por facto pelo qual a lei a não permite.

“Habeas corpus contra prisão ilegal. Acabou de dar entrada no Supremo Tribunal de Justiça a providência para a libertação da cidadã Sara, cabo-verdiana, em prisão preventiva, em Tires”, escreveu Varela de Matos no Facebook, acrescentando uma foto do documento e o carimbo do Supremo Tribunal de Justiça. O PÚBLICO tentou contactar Varela de Matos para recolher esclarecimentos adicionais, mas, até ao momento, tal não foi possível.

A mulher de 22 anos, sem-abrigo, suspeita de ter abandonado o recém-nascido que foi encontrado no lixo na terça-feira, em Lisboa, foi identificada e posteriormente detida pelas autoridades, numa via pública da capital, na madrugada de sexta-feira. A jovem, que não tem antecedentes criminais, não ofereceu qualquer resistência à detenção quando foi abordada pela polícia.

Em conferência de imprensa realizada após a detenção foi veiculada a informação de que a PJ tinha recolhido vestígios que levavam a crer que o parto também aconteceu na via pública, após uma gravidez que a jovem nunca terá declarado a ninguém.