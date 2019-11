Acusação à derrocada de Borba concluída até início do próximo ano

A acusação que vai determinar o apuramento de responsabilidades criminais na derrocada de uma estrada que ficava entre duas pedreiras, que provocou a morte a cinco pessoas há quase um ano em Borba, deverá estar concluída até ao início do próximo ano. Alguns suspeitos devem responder por crimes de homicídio negligente, mas a acusação deve incluir outros ilícitos.

A Polícia Judiciária deu como terminada a investigação, tendo remetido o processo para o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora, que dirige o inquérito. Ao analisarem a prova recolhida, os procuradores decidiram pedir a realização de mais algumas diligências, que estão em curso.

Fonte do Ministério Público explicou ao PÚBLICO que tal torna difícil concretizar o objectivo inicial, que era fechar o caso até ao final deste ano, uma meta que, mesmo assim, ainda não é impossível de concretizar. “No pior dos cenários o despacho de acusação deve estar terminado no início do próximo ano”, afirmou um magistrado que tem acompanhado a evolução da investigação.

O Ministério Público revelou esta segunda-feira que já constituiu nove arguidos, um deles uma pessoa colectiva, no âmbito deste processo, uma informação confirmada pela Polícia Judiciária, num outro comunicado divulgado esta segunda-feira ao fim da tarde. Nenhuma das duas notas concretiza quem são os arguidos, sendo provável que haja responsáveis autárquicos no rol.

Isto porque a derrocada ocorreu na estrada municipal 255, que depende da Câmara Municipal de Borba. E, segundo um relatório preliminar da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território noticiado pelo PÚBLICO, a autarquia nada fez para encerrar a estrada, apesar de ter sido avisada para os riscos de instabilidade do talude há vários anos, pelo menos desde 2014.

Faixas de protecção só no papel

No tal relatório, a inspecção faz um historial da área que começa em 2008, quando a Câmara de Borba aprovou um plano de pormenor, que estabelece faixas de protecção de 15 metros em torno das pedreiras, o que integra a EM255. Contudo, essas faixas de protecção existiam apenas no papel. Aliás, a estrada tinha cerca de seis metros de largura, menos de metade do que estava inscrito no plano de pormenor.

“Até ao momento e para além dos exames médico-legais relativamente às cinco vítimas mortais, foram ouvidas 21 testemunhas, constituídos nove arguidos, sendo um deles uma pessoa colectiva, foram concluídos exames periciais e analisada inúmera documentação”, diz a nota publicada na página de Internet do DIAP de Évora.

O comunicado ainda dá conta que o Ministério Público declarou a especial complexidade do caso, o que, nesta situação, tem como único efeito útil tornar possível prolongar o segredo da investigação.

A PJ completa que foi “efectuada a análise de elevado número de documentos e realizados exames periciais, para além dos exames médico-legais relativos às vítimas mortais”. As perícias, nomeadamente geológicas, permitiram apurar o que esteve na causa da derrocada, mas as conclusões não são conhecidas.

“Decorrem diligências tendentes à obtenção de elementos de prova documental, que se reputam como essenciais à descoberta da verdade e à qualificação jurídico-criminal dos factos e ainda elementos de prova pessoal”, precisa a nota do DIAP de Évora, que acrescenta que estas novas diligências foram igualmente delegadas na PJ.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na tarde de 19 de Novembro de 2018, um troço de cerca de 100 metros da EM255, entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, colapsou devido ao deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra para o interior de duas pedreiras.

O acidente causou a morte de dois operários de uma empresa de extracção de mármore na pedreira activa e de outros três homens, ocupantes de duas viaturas que seguiam no troço da estrada que ruiu e que caíram para um fosso com água na pedreira que não tinha actividade.

Em Junho passado, os 19 familiares e herdeiros das vítimas receberam as indemnizações do Estado, num total de 1,6 milhões de euros. O valor das indemnizações foi proposto pela provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.