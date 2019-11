Relação com a República domina debate do programa do governo da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reafirmou esta segunda-feira que o executivo do arquipélago pretende “retomar o relacionamento normal” com Lisboa. Albuquerque, que falava na abertura do debate do programa do governo regional de coligação PSD/CDS, já teve uma “conversa informal” com António Costa depois das eleições e vai reunir-se com o primeiro-ministro antes da apresentação do Orçamento de Estado para o próximo ano.

