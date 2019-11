Pedro Nuno Santos coloca apoiantes nas distritais com maior peso eleitoral

O PS está a preparar-se para os combates internos que vão anteceder o congresso nacional do partido previsto para o último fim-de-semana de Maio. As eleições para as concelhias vão realizar-se em Fevereiro e as distritais vão a votos no mês seguinte. Já os congressos federativos devem acontecer em Abril. Este é o calendário eleitoral que o PS tem pela frente e que ficará fechado em reunião da Comissão Política Nacional, dentro de um mês.

Continuar a ler