Costa apadrinha entrada de Cafôfo no PS

O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, já é militante do PS. Cafôfo, que chegou à política madeirense em 2013, encabeçando uma coligação de partidos que destronou o PSD de Alberto João Jardim da capital do arquipélago, contou com dois proponentes de peso: Emanuel Jardim Fernandes, presidente honorário do PS-Madeira, e António Costa, secretário-geral do PS e primeiro-ministro.

