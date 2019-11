Falemos de álgebra

Para onde quer que nos viremos, na actual geografia mundial, deparamos sempre com movimentos de rua que proliferam. Em todos eles, parece-me, existe, mais ou menos explicitamente, um elemento comum: o aprofundamento das desigualdades. Até o nosso novel Governo o inclui no elenco dos quatro grandes desafios estratégicos que se propõe prosseguir na legislatura que agora começa.

Algebricamente, uma inequação é uma desigualdade, com incógnita(s) e algumas variáveis. Por definição, nela existem dois membros que se comparam entre si. No caso que nos importa, de um lado, estão os rendimentos dos fracos, do outro, os dos fortes. Se existe aprofundamento das desigualdades, então é porque o primeiro membro desce e/ou o segundo sobe. Conclusão: para contrariar a desigualdade, teremos de fazer com que o primeiro suba e o segundo desça (ou ambos), exactamente o contrário de tudo o que se tem passado nas últimas décadas.

Sistematicamente, as medidas de combate às desigualdades que sempre vemos anunciadas limitam-se a prescrever umas ligeiras subidas apenas no primeiro membro, tudo se reduzindo a uns “pozinhos” no salário mínimo. Quando será que passamos a ver medidas efectivamente actuantes nos dois membros desta tenebrosa inequação?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Que vergonha

PS, BE, PCP e PEV não querem que os deputados únicos do Livre, Iniciativa Liberal e Chega possam participar nos debates com o primeiro-ministro. Onde está para aqueles senhores o respeito pelos milhares de portugueses que votaram naqueles três partidos? PS, BE, PCP e PEV têm medo de quê? Que noção de democracia têm? É em coisas como estas que se vê quem ama mesmo a democracia e a coloca sempre em primeiro lugar. Não há nada que justifique a atitude tomada.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Sócrates e a bancarrota

Não tenho dúvidas de que José Sócrates seja um corrupto que ganhou muito dinheiro a utilizar o seu cargo político para beneficiar os seus corruptores. Só lamento que tenha chegado a essa conclusão por uma fraude chamada violação do segredo de justiça. São os tribunais que devem condenar as pessoas e não a opinião pública.

Mas o que mais me interessa para a avaliação do político Sócrates é o modo como desempenhou o cargo de primeiro-ministro. A bancarrota de 2010 deveu-se a um mau governo do PS de Sócrates ou apenas à crise da dívida pública europeia surgida em 2009 por arrastamento da falência do banco americano Lehman Brothers, em 2008, e que também afectou outros países como a Irlanda, a Espanha e a Grécia? (…)

Nós, cidadãos portugueses, temos o direito a que um economista independente dos partidos políticos nos explique por palavras simples o que realmente aconteceu. Eu sei, pela minha experiência profissional no ramo da engenharia, que explicar em palavras simples questões complexas é bem mais difícil do que falar complexo para profissionais, mas acredito que colaboradores deste nosso jornal, como Ricardo Cabral, estariam à altura da tarefa.

Carlos Anjos, Lisboa