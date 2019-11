Desastre eleitoral leva líder do Cidadãos a demitir-se

Depois do fiasco nas eleições de domingo em Espanha, o líder do Cidadãos, Albert Rivera, anunciou a sua demissão à Comissão Executiva Nacional do partido na manhã desta segunda-feira.

Os rumores de que Rivera iria abandonar a liderança do Cidadãos — posição que ocupava há 13 anos — foram reforçados com as declarações, antes da reunião da comissão executiva, de Fernando de Páramo, secretário responsável pela comunicação e um dos homens fortes do partido.

Páramo disse que “os resultados foram maus, sem desculpas” e que há que “assumir as responsabilidades” por eles.

O partido liberal perdeu 47 assentos parlamentares em relação aos 57 conquistados nas eleições de Abril. No domingo conseguiu apenas dez deputados no Parlamento espanhol, o que reflectiu uma perda de 2,5 milhões de votos.

Ainda durante a noite eleitoral, Rivera anunciou que se celebraria um congresso extraordinário do partido depois da reunião da comissão executiva marcada para esta segunda-feira. O congresso terá como objectivo deixar que os “militantes tomem as rédeas” da organização, escreve o El Mundo.

Para as 12h (11h em Portugal continental) está marcada uma declaração de Albert Rivera, sem direito a perguntas.