Estado mais populoso da Austrália em estado de emergência devido a incêndios

O governo do estado australiano de Nova Gales do Sul, a região mais afectada pelos incêndios no país, declarou esta segunda-feira o estado de emergência, antecipando o agravamento das condições meteorológicas.

A chefe do governo regional, Gladys Berejilkian, atribuiu a medida à necessidade de garantir a segurança da população, confrontada com as chamas, que queimaram mais de 150 casas.

Pelo menos três pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas, incluindo 20 bombeiros, em resultados dos incêndios dos últimos dias na Austrália.

Mais de 60 focos de incêndio continuam activos em Nova Gales do Sul, dos quais 40 permanecem fora de controlo, informou o Serviço de Bombeiros Rural australiano no Twitter.

“Muitos desses incêndios vão continuar fora de controlo na terça-feira. Em Sydney e na região de Hunter foi declarado um risco de incêndios catastróficos”, adiantou o serviço de emergência.

Para terça-feira são esperadas temperaturas acima de 35 graus, tempo especialmente seco e ventos fortes.

Além de Nova Gales do Sul, onde os incêndios devastaram 850 mil hectares de terra desde o início do ano, em partes do estado de Queensland também foram registados, nos últimos dias, 50 incêndios florestais.

A época de incêndios na Austrália varia de acordo com a área e as condições meteorológicas, embora geralmente se registem no Verão australiano (entre Dezembro e Março).

Nos últimos anos aumentaram em intensidade e os especialistas associam esta realidade às mudanças climáticas – a Austrália sofreu também uma seca severa este ano.

Os piores incêndios ocorridos na Austrália nas últimas décadas ocorreram no início de Fevereiro de 2009 no estado de Victoria (sudeste), tendo causado 173 mortos e 414 feridos e queimado uma área de 4500 quilómetros quadrados.