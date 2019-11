Ascensão e queda de Albert Rivera

Albert Rivera, 39 anos, líder do Cidadãos, anunciou esta segunda-feira que abandona a política e a direcção do partido a que presidiu desde a fundação em 2006. É a primeira grande vítima do tsunami eleitoral de domingo, em que perdeu mais de dois milhões de votos e viu a sua bancada parlamentar reduzida de 57 para dez deputados. “Deixa o partido órfão e em luto”, resume El País.

