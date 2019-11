Três anos depois, Coimbra vai concessionar espaços do Convento São Francisco

A Câmara Municipal de Coimbra vai abrir concursos para a exploração do café, do bar e da livraria do Convento São Francisco, um equipamento municipal que foi inaugurado em Abril de 2016, para funcionar como espaço cultural e centro de congressos.

<_o3a_p>

Os vereadores da CMC aprovaram por unanimidade, nesta segunda-feira, em reunião de executivo, o lançamento de dois concursos: um para concessionar o café-concerto e o bar do foyer do grande auditório e outro para explorar a livraria, uma divisão actualmente ocupada pela editora Bruáa.<_o3a_p>

Numa nota informativa, a CMC refere que o objectivo é “ aumentar a atractividade deste equipamento municipal de excelência”, sendo que o preço base para o café e bar é de 1000 euros e o da livraria 100 euros (acresce IVA nos dois casos). <_o3a_p>

Segundo o texto, os candidatos à livraria devem dispor “de um catálogo de publicações nacionais e internacionais, especializada nas temáticas ligadas à arte moderna e contemporânea, arquitectura, cinema, artes performativas, literatura, design, ilustração e turismo cultural”. A concessão será de três anos. <_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos casos do café e bar, a vereadora da Cultura, Carina Gomes, respondendo às dúvidas da vereadora do movimento Somos Coimbra, Ana Bastos, referiu que se espera que “haja um conceito cultural associado”. Os espaços de restauração, que apenas têm funcionado esporadicamente para eventos ou sessões públicas nestes três anos, serão explorados por um período de cinco anos, sendo que a câmara pretende um “registo de dinâmica artística e cultural compatível com um ambiente tranquilo”. <_o3a_p>

A autarquia encomendou, em Dezembro de 2018, um estudo de viabilidade económico-financeira do Convento São Francisco, documento que deveria estar pronto antes do Verão, sobre o qual a autarquia ainda não se pronunciou, nem foi tornado público. <_o3a_p>