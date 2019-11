Dirigente da Anafre pago por empresa para fazer lobbying junto de autarcas

Um membro da direcção da Anafre e presidente da Assembleia de Freguesia de Castelo Branco, Jorge Neves, passou a ser pago pela empresa de informática ANO depois de a associação lhe ter adjudicado contratos no total de 366.949 euros. O valor facturado à ANO pela empresa unipessoal do também ex-vice-presidente da Câmara de Castelo Branco e ex-presidente da Junta de Freguesia local - além de presidente do Conservatório Regional de Castelo Branco e do Sport Benfica e Castelo Branco - terá ascendido, entre 1 de Janeiro de 2018 e 31 de Março de 2019, a 36.000 euros. Esta quantia, equivalente a 2400 mensais, corresponde a cerca de 10% do valor pago pela Anafre à ANO.

