E agora no Airbnb, uma suíte de marajá no Palácio da Cidade de Jaipur

Para lá dos habituais apartamentos de férias, mais ou menos luxuosos, o Airbnb não tem parado ultimamente de somar locais únicos na sua plataforma, onde, aliás, garantem, se encontram mais de quatro mil castelos. Da mansão da Barbie ao castelo de Downtown Abbey, em aberturas especiais, não têm faltado atracções. Agora, chegou a vez de um palácio único, o Palácio da Cidade de Jaipur, casa da “família real” do estado indiano do Rajastão. E vem com um anfitrião único; será até o mesmo o primeiro marajá (mesmo que não oficial) a arrendar casa na plataforma.

Construído em 1727 pelo marajá Sawai Jai Singh II, o fundador da cidade de Jaipur, a Cidade Rosa, o Palácio da Cidade nunca esteve disponível para acolher alojamentos turísticos, mas a partir do dia 23 de Novembro de 2019, terá a Gudliya Suite aberta a reservas.

É situada no interior de uma das divisões privadas que até agora só a família e os seus hóspedes especiais tinham acesso. A suíte tem a sua própria cozinha, sala de estar, casa de banho e, ainda, uma piscina interior privada. Tudo em estilo monumental.

“Os hóspedes vão poder experienciar, efectivamente, como é viver como a realeza”, pode ler-se em comunicado. Serão recebidos por um mordomo e por guias privados que organizarão visitas ao que de característico a cidade tem. Irão poder contemplar a Cordilheira Aravalli enquanto almoçam e tomar os pequenos-almoços na companhia dos pavões que habitam os jardins da residência real.

O anfitrião, o marajá Sawai Padmanabh Singh, está “muito entusiasmado” por levar o “esplendor do Rajastão à vida dos viajantes de todo o mundo”. Até porque ele próprio é um grande viajante. Marajá (uma nomeação não oficial, o título foi abolido com a Índia republicana), portanto “rei”, o jovem Singh (tem 21 anos) é um multimilionário, uma estrela do pólo e a sua vida tem sido feita entre a Índia e os estudos pelo mundo (Nova Iorque, Roma...). Como se não bastasse, a fama de playboy conta ainda com a ajuda das suas participações em passerelles da Armani ou Dolce & Gabanna.

Até ao final do ano, a Gudliya Suite poderá ser reservada em noites seleccionadas, por um preço de mil euros por noite, com a Airbnb a assegurar o pagamento da restante quantia. E a partir de 1 de Janeiro por um valor de oito mil dólares (cerca de 7.250 euros). O dinheiro de cada reserva será doado à Fundação Princess Diya Kumari, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a apoiar iniciativas de emancipação das mulheres e a apoiar artesãos rurais do Rajastão.

É mais uma das iniciativas da Airbnb para dinamizar uma imagem que ultrapassa o mero alojamento turístico e que integra a experiência. A empresa começou recentemente a vender experiência únicas por todo o mundo. Na semana passada, sublinhando a aposta na confiança dos clientes, anunciou que iria fazer a revisão de todos os anúncios constantes na plataforma: mais de sete milhões.