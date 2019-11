Baixa de Lisboa perde o Club Noir

Aberto desde 2011 na Baixa de Lisboa, o Club Noir prepara-se para renascer pela terceira vez, agora que será obrigado a abandonar aquela zona da cidade e a sua “casa” na rua da Madalena, que outrora albergou o lendário e polinésio Bora-Bora original.

Segundo uma nota publicada no Facebook do bar, que se apresenta como “alternative sounds club”, o prédio em que se encontravam, sublinham, foi “vendido para construção de apartamentos de luxo”, uma . “Temos de sair no final do ano”, referem.

Desaparece assim um bar onde a ementa musical se fazia de sonoridades menos comuns nos espaços da noite lisboeta. Aberto só aos fins-de-semana e vésperas de feriados, resume de duas penadas as suas propostas: “Sextas: Heavy Metal, Glam Rock, Viking Metal, Doom, Death, Trash”, “sábados: Alternative 80s, Indie, Electronica, New Wave, Goth”.

Foto DR/Club Noir

O fechar de portas na Baixa, onde aproveitavam boa parte da decoração do velho Bora-Bora, não irá significar o fim do projecto. “Já temos espaço novo. Vai ser em Alvalade. Em breve daremos mais pormenores”, garantem. Será a terceira vida do Noir, que originalmente abriu noutra localização da mesma rua, onde se encontrava antes o bar Gasoil.

Até ao final do ano, não faltarão noites e festas temáticas para dizer adeus ao Noir da Madalena, incluindo, já em Novembro, um Especial Pixies (dia 23), L'amour rocks (dia 29) ou um clássico e muito sentido Especial The Cure (dia 30). A agenda de eventos pode ser seguida aqui.

