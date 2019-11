Incêndios na Austrália mataram mais de 350 coalas

Uma colónia de coalas foi afectada pelos incêndios que devastam a Austrália. Estima-se que 350 animais desta espécie tenham morrido em sequência dos fogos que já provocaram a morte a três pessoas e causaram ferimentos a mais de uma centena.

Números da Australia Koala Foundation apontam para que existam cerca de 80 mil coalas em estado selvagem, apenas 1% dos oito milhões de animais que foram abatidos para comercialização da pele e enviados para a Inglaterra entre 1890 e 1927 — a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza classifica actualmente a espécie como "vulnerável".

Esta semana será crítica para a contenção destes incêndios: na terça-feira, as temperaturas ultrapassarão os 35 graus, com tempo especialmente seco e ventos fortes. No estado de Nova Gales do Sul, região mais afectada pelas chamas, continuam activos mais de 60 focos de incêndio, dos quais 40 permanecem fora de controlo.

Foram consumidas pelas chamas centenas de habitações, no ano que marca uma década após os piores incêndios da história do país: em 2009, 173 morreram e mais de 400 ficaram feridas nas chamas que atingiram o estado de Victoria.