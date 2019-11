Tsitsipas e Zverev contrariam estatísticas

Um ano depois de erguer o troféu nas Next Gen Finals, Stefanos Tsitsipas já vence no Masters dos mais velhos. O grego estreou-se nas Nitto ATP Finals da melhor forma, ao derrotar Daniil Medvedev, a quem nunca tinha vencido. À noite, foi a vez de Alexander Zverev derrotar Rafael Nadal pela primeira vez.

“Vi este evento quando se realizou pela primeira vez em Londres, na televisão, e sonhava vir a jogá-lo. É uma alegria enorme poder fazê-lo. Foi um longo caminho para chegar aqui, por isso estou mesmo agradecido às pessoas que acreditaram em mim”, afirmou Tsitsipas (6.º mundial), depois de derrotar Medvedev, por 7-6 (7/5), 6-4.

No encontro entre dois estreantes nas ATP Finals — e que têm “competido” fora dos courts, depois de o grego ter apelidado o ténis de Medvedev de “aborrecido”, há poucas semanas, após perder, em Xangai, por 7-6 (7/5), 7-5 —, foi Tsitsipas o mais ambicioso e mais determinado nos momentos decisivos, para ganhar pela primeira vez ao russo, após cinco derrotas consecutivas.

“É uma das vitórias mais importantes até agora na minha carreira. Ganhei muita confiança, pois acreditei sempre. Não é fácil sabendo que tinha perdido cinco vezes, mas fiz um acordo comigo, em que iria tentar até conseguir”, afirmou o campeão do Millennium Estoril Open.

O triunfo começou a desenhar-se no jogo decisivo do set inicial, quando Tsitsipas começou a distanciar-se (3/1, 4/2) e foi o primeiro a dispor de um set-point a 6/5, que não desaproveitou, terminando com uma série de 11 tie-breaks ganhos por Medvedev. O único break surgiu a 4-4 e permitiu ao grego servir para fechar o encontro. No final, escreveu na lente da câmara de TV: “Keep fighting, keep loving”.

No outro encontro do Grupo Andre Agassi, Zverev (7.º) esteve implacável diante de um Nadal (1.º) fora de forma e, em menos de hora e meia, durante a qual não enfrentou qualquer break-point, venceu por 6-2, 6-4. Doze meses depois de triunfar neste torneio, derrotando na mesma semana Novak Djokovic e Roger Federer, o alemão regressou com a mesma determinação e colocou fim à série de cinco derrotas consecutivas diante de Nadal.

O espanhol está recuperado da lesão abdominal, mas continua a sentir dificuldades em provas em court coberto. Dos 84 títulos conquistados na carreira — incluindo 19 Grand Slams —, Nadal só conta com dois obtidos “indoor”: Masters 1000 de Madrid, em 2005 (quando era disputado em piso duro), e em São Paulo, em 2013, em terra batida.