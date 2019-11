Portugueses com despedidas opostas do Challenge Tour

Filipe Lima fez a melhor última volta da Grande Final do Challenge Tour que terminou este domingo em Maiorca. Sob condições meteorológicas extremamente difíceis, marcou 66 pancadas, -5 abaixo do Par do Club Golf Alcanada, com 5 birdies, sem qualquer bogey.

O português residente em França terminou o torneio de 420 mil euros em prémios no 11.º lugar, empatado com o holandês Will Besseling, com 285 pancadas, 1 acima do Par. Lima com voltas de 75, 75, 69 e 66, e Besseling com rondas de 72, 71, 71 e 71. Ganharam 11 mil euros de prémio, o que levou o português de quase 38 anos a fechar 2019 no 20.º lugar da Corrida para Maiorca, fora do top-15 com acesso ao European Tour.

Agora, terá de jogar o apuramento na Final da Escola de Qualificação do European Tour, em Espanha.

Quanto a Ricardo Santos, assinou rondas de 75, 73, 65 e 75, para um total de 288 (+4), que lhe deram o 21.º lugar e um prémio de 4.475 euros. Já tinha garantido a subida ao European Tour e encerra a época como o 10.º classificado na Corrida para Maiorca.

O italiano Francesco ganhou a Grande Final do Challenge Tour em Maiorca com 278 (68+69+70+71), -6, embolsou 72 mil euros e sagrou-se n.º1 do Challenge Tour de 2019.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Saio daqui com boas sensações – disse Ricardo Santos – porque gostei bastante da minha atitude durante quase toda a semana. Realmente, não foi um campo ao qual tenha-me adaptado bem. Não foi a minha melhor semana e mesmo assim acabei a meio da tabela estando aqui os melhores jogadores, é sempre positivo. Há quatro anos que andava a lutar no Challenge Tour e, obviamente, com o passar dos anos as coisas são cada vez mais difíceis. Consegui-lo de novo é um motivo de bastante orgulho e estou feliz", acrescentou o algarvio que, não sendo já novo para o golfe aos 37 anos, ainda pode ter quase mais uma década ao mais alto nível. Aliás, Filipe Lima desejou-lhe "que se mantenha muitos anos no European Tour".

O italiano Francesco Laporta ganhou a Grande Final do Challenge Tour em Maiorca com 278 (68+69+70+71), -6, embolsou 72 mil euros e sagrou-se n.º1 do Challenge Tour de 2019.

Veja mais em www.golftattoo.com