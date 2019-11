Miguel Oliveira perto de iniciar período de fisioterapia

Miguel Oliveira vai iniciar, na próxima semana, o processo de fisioterapia na recuperação da lesão no ombro direito. O piloto de Almada foi operado há oito dias a uma lesão no ombro direito, na Áustria, uma cirurgia que “decorreu de acordo com o esperado”. “Estes primeiros dias pós-operação decorreram sem qualquer actividade ou carga sobre o ombro, dois factores essenciais para a recuperação. Na próxima semana inicio o processo de fisioterapia”, explicou o piloto português.

Oliveira vai marcar presença no Grande Prémio de Valência de MotoGP, no domingo, apesar de ainda estar a recuperar de uma operação ao ombro direito. “Miguel Oliveira vai estar em Valência para acompanhar toda a acção do fim-de-semana, assim como os primeiros testes de 2020, para, depois, iniciar o processo de fisioterapia com o foco de recuperar a 100% para a próxima temporada”, lê-se no comunicado da estrutura de apoio ao piloto da KTM.

Nesta última prova da temporada de estreia do piloto português na categoria rainha, o lugar de Oliveira será ocupado pelo espanhol Iker Lecuona.