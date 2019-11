O arquitecto e curador Pedro Gadanho é o novo director executivo da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027, anunciou esta segunda-feira o presidente da câmara, no final da reunião quinzenal do executivo.

Pedro Gadanho, ex-director do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, e ex-curador do departamento de arquitectura e design do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova Iorque, nos EUA, vai substituir o anterior coordenador da candidatura, o antigo secretário de Estado da Cultura José Amaral Lopes, que no dia 30 de Setembro apresentou a demissão do cargo.

“Estamos convictos que [Pedro Gadanho] é um investigador, uma pessoa cuja dimensão, também cultural, está ao nível dos desafios e dos objectivos que traçámos para esta candidatura e que preenche, quer do ponto de vista nacional quer internacional, muito daquilo que são as exigências para o cargo, o conhecimento, mas também a responsabilidade que nós percebemos e carregamos nos ombros”, disse esta segunda-feira o autarca Carlos Chaves Monteiro aos jornalistas.

O presidente da autarquia assegurou ainda que o município que lidera irá trabalhar e desenvolver esforços para que o júri decida “a favor” da candidatura da Guarda. A autarquia explica, em comunicado, que o arquitecto nasceu na Covilhã, em 1968, e divide a sua actividade profissional entre arquitectura, curadoria, escrita e produção cultural.

No presente momento Pedro Gadanho é LOEB Fellow na Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, e com mais oito investigadores, de várias nacionalidades, desenvolve um trabalho de pesquisa e discussão nas áreas do design, da sustentabilidade, dos transportes, das artes e da cultura para o futuro das cidades.

“Foi com enorme satisfação, mas também com um agudo sentido de responsabilidade, que aceitei o desafio do município da Guarda para liderar a candidatura de uma rede de cidades do interior português a Capital da Europeia da Cultura de 2027”, refere Pedro Gadanho, citado no comunicado da autarquia da Guarda.

O responsável acrescenta que se sente “muito honrado por poder contribuir” com a sua experiência e conhecimento “para trazer tal ambição para uma candidatura que, acima de tudo, é uma oportunidade para repensar uma identidade regional específica, bem como ideias de resiliência, inclusão social e mudança de comportamentos”.

O vereador do PS, Eduardo Brito, disse aos jornalistas, no final da reunião camarária, que o novo director executivo “não é uma pessoa qualquer”, mas “falta conhecer a estratégia e qual é o objectivo” da candidatura da Guarda. “Vamos esperar [sobre] o que vai apresentar, que ideias [tem]”, rematou o socialista.

No dia 17 de Outubro, o município da Guarda anunciou que a antiga ministra Teresa Gouveia vai liderar a Comissão de Honra da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, e que 17 municípios da região ficam integrados no Conselho Geral.