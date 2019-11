John Cleese esgota três espectáculos no Coliseu de Lisboa e já há nova data à venda

A actuação do ex-Monty Python em versão stand up mostrou tal procura que a promotora Everything is New acaba de anunciar na sua página de Facebook uma quarta data, 4 de Maio de 2020.

O espectáculo ​Last Time To See Me Before I Die começou por ser anunciado para 7 de Maio mas no sábado duas novas datas haviam já sido acrescentadas e nesse mesmo dia esgotadas. Assim, o ex-Monty Python contará com quatro actuações em solo português.

O preço para ver o comediante John Cleese no palco do Coliseu de Lisboa oscila entre os 20 e os 90 euros. O actor que é conhecido pelo seu trabalho na histórica comédia televisiva, cinematográfica e dramática dos Monty Python quanto pela sua carreira a solo como estrela da série de televisão Fawlty Towers ou dos filmes Um Peixe Chamado Wanda e Criaturas Ferozes.​ ​