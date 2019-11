James Blunt regressa a Portugal em Junho de 2020

James Blunt, intérprete de canções como You're Beautiful e Goodbye My Lover, vai voltar a actuar em Portugal em Junho de 2020. O cantor britânico vai passar por Lisboa, mais concretamente pelo Campo Pequeno, na digressão europeia para promover o seu mais recente álbum, Once Upon a Mind.

De acordo com a página do Campo Pequeno, “depois de cinco anos sem se apresentar ao vivo em Portugal”, o artista regressa para um concerto a 9 de Junho. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 30 e 40 euros.

James Blunt editou o seu primeiro disco, Back to Bedlam, em 2004.