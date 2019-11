A última viagem do capitão de longo curso

Quando era criança, Manuel fugia das aulas. Mesmo com a escola primária ao pé de casa, mesmo com “a criada” que os pais mandavam para o “acompanhar”, conseguia escapar-se. “Metia-se em qualquer barco que encontrasse livre (fosse ele de quem fosse) e ia para o alto-mar sem temer coisa nenhuma. (...) Voltava molhado e cheio de frio.” Outras vezes, não aparecia à hora das refeições em família, porque andava pelos campos “aos ninhos”. Acontecia-lhe dormir “em palheiros e casas em ruínas”. “A casa, chegava sempre satisfeitíssimo com as suas aventuras.”

