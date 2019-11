Verão de São Martinho com chuva e frio

Reza a lenda que, em pleno Outono, todos os anos o sol e o calor regressam por uns dias para aquecer o São Martinho. É o chamado Verão de São Martinho, quando, em Novembro, o Outono faz uma pausa e chegam dias que fazem lembrar o Verão. Mas, ao que tudo indica, este ano o São Martinho será acompanhado de chuva e frio.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um domingo de chuva nas regiões do Norte e Centro do país e uma segunda-feira, dia de São Martinho, com chuva, ainda que fraca, em todo o país.

As previsões apontam ainda para um domingo com céu nublado e “vento por vezes forte na faixa costeira do Norte e Centro e terras altas”, com sete distritos de Portugal continental (Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga) sob aviso amarelo este domingo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros.

Há a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde deste domingo. As temperaturas mínimas poderão chegar aos 5ºC em Bragança, 3ºC na Guarda, 10ºC no Porto, 9ºC em Coimbra, 6ºC em Portalegre, 13ºC em Lisboa e Faro, 8ºC em Beja e rondarão os 17ºC nos Açores e os 18ºC na Madeira. Já as máximas poderão oscilar entre os 7ºC na Guarda, 9ºC em Viseu, 14ºC no Porto, 11ºC em Portalegre, 17ºC em Lisboa, 20ºC em Faro, 21ºC nos Açores e chegar aos 25ºC na Madeira.

Para segunda-feira, dia de São Martinho, o IPMA prevê períodos de chuva fraca até meio da tarde em quase todo o país, nebulosidade e uma ligeira subida da temperatura máxima. No arranque da semana, os termómetros poderão chegar aos 14ºC em Bragança, 16ºC no Porto, 12ºC na Guarda, 15ºC em Portalegre, 19ºC em Lisboa, 24ºC em Faro e na Madeira e aos 21ºC nos Açores, com as temperaturas mínimas a oscilarem entre os 4ºC (Guarda e Bragança) e os 13ºC (Faro).