Relvas lança livro sobre reforma local no Brasil

O ex-ministro do PSD Miguel Relvas vai lançar o seu livro sobre a reforma administrativa local no Brasil, onde a questão da redução de municípios está actualmente a ser discutida.

O lançamento, marcado para dia 19 no Congresso Nacional do Brasil, resulta de um convite do senador Eduardo Gomes, líder de bancada do Governo, que está a promover uma reforma de redução de municípios para cortar na despesa do Estado. “O livro vai ao encontro do momento que se está a viver no Brasil”, afirmou ao PÚBLICO o ex-ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que foi responsável pela reforma em que foram extintas 1.168 freguesias. O governo brasileiro avançou com uma proposta de redução de municípios com menos de cinco mil habitantes, que são de pequena dimensão à escala do país. “É um processo, que salvaguardando as devidas distâncias entre os dois países, não é muito diferente. As reformas mexem sempre com interesses instalados”, defendeu Relvas, antigo dirigente do PSD e que foi ministro de Passos Coelho até 2013.

O livro intitulado “O outro lado da governação – A reforma da Administração Local”, que já foi lançado em Portugal em 2015, e tem a co-autoria do ex-secretário de Estado da Administração Local Paulo Júlio, e o prefácio do antigo primeiro-ministro espanhol José Maria Aznar.