De G3 em riste, o povo entrou na História

No Hospital Militar de Luanda, em 1969, Rui Fonseca reconheceu o homem que tinha atingido em cheio na cabeça, apesar da prótese metálica que agora lhe substituía parte do crânio. Era ele o combatente do MPLA a quem, numa operação no mato, apontara a sua G3 antes de disparar o tiro quase certeiro. Ele, o inimigo, a ser tratado no mesmo hospital, por médicos e enfermeiros da metrópole e de Angola, brancos e negros.

