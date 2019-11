Salvar a Biblioteca-Museu República e Resistência

Quis o destino que estivesse precisamente a ler as lamentações do jornalista Rocha Martins em 1934 sobre a perda para o estrangeiro da biblioteca de António Carvalho Monteiro (integrada desde então na Biblioteca do Congresso, em Washington) quando tomei conhecimento do encerramento, previsto para a próxima segunda-feira, da Biblioteca-Museu República e Resistência (BMRR), em Lisboa. Passaram 85 anos, mas é triste constatar que o país continua a entender as suas melhores bibliotecas como espaços onde se sujam as mãos em jornais antigos. (...)

Numa semana em que a actividade em Lisboa parece ter-se resumido ao Web Summit, é provável que poucos no actual elenco autárquico percebam o volume e relevância da documentação preservada na BMRR. Ou que se recordem que este pólo do Bairro do Rego/Cidade Universitária foi criado para acomodar a colecção de 26 mil jornais, opúsculos, folhetos (proibidos ou efémeros) recolhida pelo jornalista Carlos Ferrão durante 60 anos e vendida simbolicamente ao Estado Português em 15 de Julho de 1976 com a única condição de que o fundo preservasse o nome da sua viúva, Dulce. Estão ali documentos de movimentos operários e sindicais. Livros que não existem em mais lado nenhum sobre as sociedades secretas e partidos efémeros do final do século XIX. Edições de autor e edições clandestinas. Está ali, em resumo, uma pequena história da nossa República. Em toda a sua fragilidade.

Não deixa de ser tristemente irónico que a machadada final num projecto cultural iniciado pelo então vereador de Jorge Sampaio, João Soares, venha agora a ser desmembrado por um elenco socialista tecnocrata, que enche a boca com a Implantação da República no 5 de Outubro, mas não preserva, incólume, o seu melhor fundo documental durante o resto do ano.

Gonçalo Pereira Rosa, Lisboa

Moradores de calçadas

361 pessoas dormem nas ruas da cidade de Lisboa. Afinal, este número não é mencionado na propaganda governamental. No tempo da “geringonça” não convinha que se falasse demasiado no assunto. Não podemos permanecer indiferentes a este flagelo. Não é só em Lisboa que há moradores das calçadas. Custa a entender como não é possível o seu realojamento. Este governo devia ter nomeado um secretário de Estado para os sem-abrigo. E, sobretudo, lançar um programa de realojamento. Depois não se queixem do crescimento eleitoral do Chega. Uma coisa é certa: para a banca falida não falta dinheiro. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a lembrar-se dos sem-abrigo. Esperemos que convença o Governo a pôr mãos à obra.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Criminosa?

Chocante, a notícia da mulher que abandonou a criança que acabou de nascer!

Todos a condenam! Mas ela não o fez sozinha, pois não? E o pai do menino? Das pessoas que ouvi na TV ou no rádio, incluindo um advogado, ninguém fez a mínima referência ao pai! Porque é ela a única culpada? Sinto-me revoltada!

Maria Laura P. Martiniano, Portimão