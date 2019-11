Os anjinhos e a santa deitada

“Por quanto as procissoens serão ordenadas na Santa Igreja para gloria, & louvor do Senhor, & honra de seus santos: & para que, juntos os fieis Christãos em hum mesmo espírito, possão mais facilmente alcançar de Deos remédio, & favor em suas necessidades, “ordenamos & mandamos, que se fação com toda a veneração possível, & encomendamos muito, que vão todos nellas com muita quietação, cantando. Ou rezando, sem praticarem, nem converssarem huns com os outros: & que vão os homens apartados das mulheres, por evitar escândalos: & que se ordenem de maneira, que todos os que forem oução Missa, ou antes ou depois... (1)

