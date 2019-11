O que dizem os seus olhos? Moçambique na encruzilhada das urnas

Na sala de estar da família de Anastácio Matavel, no bairro 11, em Xai-Xai, província de Gaza, o retrato do activista em cima de uma estante fixa a tristeza desde o seu posto alto de observação. A viúva está sentada no chão, junto de outras duas mulheres. Tem a mágoa impressa no rosto e o corpo marcado de luto. O observador eleitoral, fundador do Fórum das Organizações Não Governamentais de Gaza (FONGA) e membro da plataforma de observação eleitoral conjunta Sala da Paz foi assassinado a tiro por agentes das forças especiais da polícia uma semana antes das eleições em Moçambique.

