Se, como estava previsto, a primeira edição do PÚBLICO tivesse saído para as bancas a 1 de Janeiro de 1990 e não apenas três meses depois, devido a condicionalismos técnicos que não conseguimos ultrapassar, a convergência festiva da história deste jornal com o dealbar da última década do século XX teria sido bastante mais exuberante. E essa festa era desde logo visível na capa, com o título “Liberdade, ano zero” e imagens da queda do muro de Berlim, de uma entrevista com Vaclav Havel – um dos grandes heróis da resistência checoslovaca – e do levantamento na Roménia. Uma equipa de enviados especiais do PÚBLICO, da escrita à imagem, tinha acompanhado intimamente as convulsões que foram mudando a paisagem política e social da Europa de Leste – tendo como epicentro o grande sismo de 9 de Novembro de 1989, quando o inimaginável aconteceu com a queda do muro de Berlim.

