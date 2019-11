Braços de uma mulher mutilada encontrados na mochila de professor russo

A polícia de São Petersburgo deteve no sábado um conhecido historiador russo suspeito de assassinar uma aluna, com quem tinha colaborado em vários trabalhos.

As autoridades tomaram conhecimento da ocorrência depois de o professor ter caído ao rio Moika, em São Petersburgo, na manhã de sábado, enquanto se tentava livrar das restantes partes do corpo desmembrado da jovem. Um transeunte avisou a polícia que, quando resgatou o homem do rio, encontrou dois braços humanos dentro de uma mochila.

De acordo com meios de comunicação locais, o suspeito é Oleg Sokolov, professor na Universidade de São Petersburgo e historiador, autor de obras sobre o imperador francês Napoleão Bonaparte e consultor histórico para vários filmes.

Depois de resgatarem Sokolov do rio, as autoridades ter-se-ão dirigido à habitação do historiador, onde encontraram as restantes partes do corpo mutilado de Anastasia Yeshchenko, uma aluna de 24 anos, com quem Sokolov colaborou em diversos trabalhos.

“Um homem de 63 anos foi resgatado do rio Moika”, confirmou a polícia de São Petersburgo em comunicado, acrescentando que o suspeito tinha consigo uma mochila onde foram encontrados os braços de uma mulher. As autoridades sublinharam ainda, no mesmo comunicado, que o homem (cujo nome não é identificado) é suspeito de homicídio.

A polícia confirmou depois à agência de notícias Agence France-Presse que o suspeito é Sokolov.

Oleg Sokolov foi condecorado com a Ordem Nacional da Legião de Honra francesa em 2003, segundo o diário britânico Guardian, e era membro do Instituto de Estudos Sociais, Económicos e Políticos francês (ISSEP). Contudo, no sábado, o ISSEP anunciou que o professor tinha sido excluído daquele comité científico.