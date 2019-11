Macron e a nova questão alemã

1. É de leitura obrigatória a longa entrevista de Emmanuel Macron à Economist, com uma versão integral em francês, um editorial, um resumo e ainda a capa da prestigiada revista britânica, conhecida por nunca desperdiçar o seu precioso espaço. O Presidente francês é hoje uma figura central para o destino europeu, o qual, como ele explica sem meias palavras, nunca esteve tão próximo do desastre. A França, de país da malaise e da estagnação económica, recuperou o seu papel de charneira da integração europeia, a sua economia comporta-se bem, o debate político que a atravessa ecoa as dificuldades vividas pelas democracias liberais, abertas e multiculturais.

