Planet Hemp: Dezasseis anos depois, a ex-quadrilha está de volta na área

Marcelo D2, Bnegão e o baixista Formigão, membros fundadores da banda Planet Hemp, regressaram à Europa após 16 anos. Juntos há mais de 25, são uma das bandas mais importantes do panorama musical brasileiro, mostrando nas suas músicas e performances o seu descontentamento político e social, misturando rock e hip hop com letras fortes em português. No Porto, este sábado, encerraram uma digressão europeia com sete datas, incluindo uma em Lisboa que esgotou.