Crise económica em Hong Kong não assusta produtores portugueses

Quem não ler as notícias pode andar por Hong Kong sem se aperceber dos protestos pró-democracia que duram há cinco meses e têm desestabilizado a região. No aeroporto e na zona do Centro de Convenções e Exposições, onde decorreu entre quinta-feira e este sábado a 12ª edição da Feira Internacional de Vinho e Espirituosos de Hong Kong, a vida parece decorrer com a maior normalidade.

Continuar a ler