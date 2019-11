Wolverhampton ganha com golos de Rúben Neves e Jiménez

O rei dos empates na presente edição da Premier League é agora oitavo da tabela, graças a um triunfo com um toque português sobre o West Ham, na 12.ª jornada (2-1). Foi apenas a terceira vitória da equipa de Nuno Espírito Santo na prova, num dia em que o Manchester United também ganhou.

Rúben Neves começou por inaugurar o marcador aos 41’, com mais um golo com assinatura. Num livre estudado, a bola foi colocada à entrada da área quando a defesa do Aston Villa estava afundada junto da pequena área, e o médio português (que dividiu o corredor central do meio-campo com o compatriota João Moutinho) rematou com classe e precisão para o 1-0.

A vantagem mínima prolongou-se até aos 84’, altura em que Adama Traoré arrancou, imparável, pelo corredor direito numa transição ofensiva, rompeu pela área e assistiu Raul Jímenez. O mexicano, ex-Benfica, rematou rasteiro ao segundo poste e fez o seu quinto golo na prova.

O melhor que o Aston Villa conseguiu foi reduzir já em tempo de compensação, por Trezeguet. Um golo que não lhe permitiu afastar-se de forma mais vincada da zona de despromoção, que continua a três pontos de distância, enquanto os “wolves” somam agora 16 pontos, os mesmos que o Manchester United.

Os “red devils” têm recuperado ligeiramente de um arranque de temporada desastroso e neste domingo impuseram-se, em Old Trafford, ao Brighton, por 3-1.

Aos 19’, o United já vencia por 2-0, graças a um golode Andreas Pereira e a um autogolo de Davy Propper. O resultado manteve-se até ao intervalo e, aos 64’, Lewis Dunk ainda reduziu para os visitantes, que viram o rival sentenciar a partida aos 66’, por Marcus Rashford.