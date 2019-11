Vitória de Thiem adia duelo entre Djokovic e Federer

À quarta presença consecutiva nas Nitto ATP Finals, Dominic Thiem logrou finalmente vencer o encontro de estreia. O austríaco surpreendeu muitos dos milhares que lotaram a Arena O2, em Londres, ao derrotar Roger Federer em dois sets, graças a uma exibição inspirada, mas para quem tem seguido os embates entre os dois não houve surpresa: esta foi a quinta vitória de Thiem sobre o suíço em sete duelos e terceira esta época.

“É sempre esmagador e de tirar o fôlego jogar nesta arena. Claro que é uma coisa especial vencer Roger, é uma lenda. Mas não é por ter um bom registo que gosto de jogar com ele; aprendo sempre muito”, disse Thiem (5.º no ranking mundial), após derrotar Federer (3.º), com um duplo 7-5. Tal como na primeira partida, Thiem quebrou o serviço adversário a 5-5, mas foram precisos dois match-points para ultrapassar a pressão e o apoio do público ao suíço.

No encontro de singulares que abriu a edição 2019 deste torneio reservado aos oito melhores tenistas do ranking, igualmente do Grupo Bjorn Borg, Novak Djokovic (2.º) venceu Matteo Berrettini (8.º), por 6-2, 6-1, em 63 minutos. O sérvio protagonizou uma exibição sólida enquanto o estreante italiano somou 28 erros não forçados. Na terça-feira, Djokovic terá como adversário Thiem e o aguardado duelo com Federer fica agendado para quinta-feira.

Esta segunda-feira, realiza-se a primeira jornada do Grupo Andre Agassi, com Daniil Medvedev (4.º) a defrontar Stefanos Tsitsipas (6.º) e, à noite, Rafael Nadal (1.º) estreia-se diante de Alexander Zverev (7.º).

Em Milão, Jannik Sinner (95.º) aproveitou o wild-card para suceder a Hyeon Chung (2017) e Stefanos Tsitsipas (2018) como campeão das Next Gen ATP Finals, derrotando na final o australiano Alex de Minaur (18.º), por 4-2, 4-1 e 4-2. O italiano de 18 anos encerrou uma época de afirmação – em que subiu mais de 450 lugares, venceu dois challengers e estreou-se numa meia-final de um ATP Tour e num quadro principal de um Grand Slam – com a segunda vitória da carreira sobre um top 20 e a confirmação de ser o mais jovem no top 100.