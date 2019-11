Vietto salvou o Sporting de perder mais pontos

O Sporting voltou neste domingo às vitórias na I Liga portuguesa, com um triunfo em Alvalade por 2-0 sobre o Belenenses SAD, em jogo da 11.ª jornada. Dois golos do argentino Luciano Vietto deram a vitória aos “leões”, que passaram a somar 20 pontos e se aproximaram do terceiro classificado, o Famalicão, que empatou nesta jornada e ficou com 24 pontos. Já os “azuis” ficam em 13.º, com 11 pontos, a par de Marítimo e Moreirense.

Embalado pelo sucesso europeu na Noruega frente ao Rosenborg, Silas repetiu o esquema dos três centrais, introduzindo uma novidade no meio-campo, a presença no “onze” do jovem Rodrigo Fernandes, titular pela primeira vez, depois de já ter sido suplente utilizado. Mas Silas, ao passar da meia-hora, desfez a defesa a cinco, abdicando de um dos centrais (Neto) para a entrada de Rafael Camacho.

Depois de uma primeira parte muito fraca, culpa de ambas as equipas, Silas voltou a mexer, com a entrada de Doumbia para o lugar de Rodrigo Fernandes e o Sporting melhorou ligeiramente. Foi já com Luiz Phellype em campo que os “leões” chegaram ao golo aos 74’. A jogada começou em Bruno Fernandes, Phellype tentou a concretização, a bola bateu num defesa dos “azuis” e sobrou para um espectacular remate de primeira de Vietto que bateu André Moreira pela segunda vez.

Pouco depois, aos 81’, Vietto voltou a marcar, depois de um cruzamento de Bolasie. O congolês parecia adiantado quando recebeu a bola, mas o VAR validou a jogada e confirmou o segundo do argentino no jogo.